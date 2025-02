Incendio all’ex Tubimar, via al processo: subito uno stop

Incendio all’ex Tubimar, partito il processo e presentata già la prima eccezione da uno dei legali degli imputati. Ieri mattina si è tenuta la prima udienza sul rogo che, la notte tra il 15 e il 16 settembre del 2020, distrusse il complesso logistico più grande del porto dorico, quello situato all’interno della zona industriale. A giudizio, davanti alla giudice Maria Elena Cola, sono finite tre persone per incendio colposo e violazione sulle norme di sicurezza. Sono l’amministratore delegato dell’epoca (gestore per conto della proprietà) della Frittelli Maritime Group Spa, 77 anni di Numana, la presidente del Cda della Adriatica Service Enterprise Srl (Ase) di allora, 46 anni anconetana e l’amministratrice unica della Cpn Srl, 47 anni, anche lei anconetata. Tutte aziende che operavano dentro il capannone della ex Tubimar. L’avvocato Riccardo Leonardi, difensore per Ase, ha chiesto l’esclusione, per la sua cliente, della costituzione di parte civile sia dell’Autorità Portuale che della società proprietaria dell’impianto fotovoltaico andato distrutto nelle fiamme. La giudice si è riservata di decidere alla prossima udienza che è stata fissata per l’11 giugno (alle 11.30). Ieri è stata stilata anche una lista di testimoni, circa una dozzina, da sentire. Nell’udienza di giugno inizieranno i vigili del fuoco. Le fiamme quella notte furono devastanti e mandarono in cenere 20mila metri quadrati di capannone occupato da diverse ditte attive al suo interno. La città intera fu svegliata dal rogo con il fuoco che illuminò a giorno il porto fino ai quartieri limitrofi destando molta preoccupazione per i cittadini anche per la densa nuvola nera che si propagò nell’aria e il cattivo odore durato giorni. L’incendio colposo è contestato alla Frittelli perché doveva, secondo l’accusa, garantire l’attuazione delle norme di sicurezza e antinfortunistiche. Le altre due imputate sono accusate di omissione colposa di cautele o difese che avrebbero dovuto attuare per impedire disastri quali un incendio.

ma. ver.