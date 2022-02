Incendio all'Api, il sindaco di Falconara: "Rogo non segnalato, inaccettabile"

Falconara Marittima (Ancona), 25 febbraio 2022 - "L’Api dovrà riferirci quanto accaduto. Ma la questione più rilevante è che non sono stata tempestivamente informata dalla raffineria. Piuttosto sono stata io a dover chiamare. La raffineria dovrà rispondere della mancata comunicazione dell’incendio: una situazione inaccettabile. È una coesistenza difficile: ritengo che la comunicazione debba essere più rapida ed efficace di fronte ad incidenti del genere, che allarmano me e tutta la popolazione".

Era furente il sindaco di Falconara Stefania Signorini, giunta nel piazzale fuori dallo stabilimento, dove si è sviluppato l'incendio (foto), poco prima delle 14. Con lei anche l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi e il presidente del Consiglio comunale Luca Cappanera. Ad agitare il primo cittadino, che ha anche aperto il Coc, le "mancate comunicazioni da parte della raffineria", motivo per il quale è stata effettuata una segnalazione a Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, Prefettura di Ancona, Ispra, vigili del fuoco, Arpam, Asur e Regione Marche. "Abbiamo capito che qualcosa non andava quando dal Castello (sede dell’ente, ndr) abbiamo iniziato a vedere il fumo – ha detto – Così alle 12.01 ho subito chiamato il referente dello stabilimento, poi abbiamo fornito alla cittadinanza le informazioni in nostro possesso. Ovvero che non c’erano feriti e la situazione era sotto controllo. Nonostante la raffineria abbia classificato l’incidente nella categoria 1 nel Piano di Emergenza Interno, avendo avuto una rilevanza ovvia anche all’esterno (la torcia era visibile a chilometri di distanza, ndr), avrebbero dovuto avvisarci per tempo".

Tali considerazioni sono state esternate nel pomeriggio in una videoconferenza convocata dal prefetto Darco Pellos, in presenza di enti e autorità competenti, nonché di un rappresentante della stessa raffineria. La Prefettura ha fatto sapere che non ci sono state ripercussioni per la salute. Già dal mattino, invece, come sostenuto da Barchiesi, il Comune aveva "chiesto all’Arpam di effettuare un monitoraggio della qualità dell’aria, attraverso le centraline e il sistema di box campionatori del territorio, ottenendo delle rassicurazioni".

La popolazione, impaurita, ha inondato i social di foto, video e segnalazioni. "A destare maggiore preoccupazione la presenza di fumo", ha affermato Renato del distributore Ip che sorge a due passi dal sito. "Abbiamo avuto paura, per fortuna la situazione è rientrata", il bis di Francesco Talevi del Derby Bar. Tante le reazioni politiche. "Non si può continuare a vivere così, ammorbati da esalazioni ogni volta che i venti provengono dai quadranti settentrionali, in ansia per l’insicurezza degli impianti o per la paura che prima o poi i nostri cari possano essere colpiti da patologie gravi", la voce del capogruppo delle civiche di opposizione Roberto Cenci.

Duro anche il Pd, che ha riferito di alcuni cittadini che, quando interpellata la Polizia locale, si sarebbero sentiti rispondere come fosse in corso "una normale esercitazione antincendio", prevista ogni ultimo giovedì del mese in raffineria. "Peccato che l’esercitazione fosse programmata alle 14.30 e non alle 12, in pieno incendio – ha attaccato il consigliere Laura Luciani – È un fatto gravissimo che gli agenti non fossero stati informati". I democratici, ringraziando vigili del fuoco e maestranze per la solerzia di intervento, hanno denunciato "i ritardi dell’amministrazione in merito alla sicurezza dei falconaresi".

Anche su questo il sindaco ha replicato affermando che nei prossimi giorni il Comune distribuirà ai cittadini l’opuscolo illustrativo con le informazioni principali del Piano di Emergenza Esterno, specie le raccomandazioni in caso di incidente in raffineria. "Brochure stampate a dicembre – ha concluso Signorini – Attendevamo un miglioramento della situazione sanitaria per presentarle durante assemblee pubbliche nei quartieri. Alla luce di quanto accaduto è necessario accelerarne la diffusione".