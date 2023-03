Ancona, azienda devastata dall’incendio: rischio nube tossica

Osimo, 9 marzo 2023 - La struttura è incenerita, inagibile dopo il rogo. La nube di fumo nero dalla periferia di Osimo era visibile fino ad Ancona ieri. Ci sono state scene di panico tra i dipendenti che sono fuggiti dall’azienda in fiamme, impauriti, con il cuore in lacrime per quanto stava accadendo. Il grosso incendio è divampato in mattinata verso le 11 alla Fork lift service in zona Pignocco a Osimo, azienda di carrelli elevatori situata in via dell’Artigianato. Per primo pare sia stato il piano terra ad andare completamente in fiamme. Da lì sarebbe partito l’innesco. In azione subito tre mezzi dei vigili del fuoco dal distaccamento di Osimo e dalla centrale di Ancona. Il vento intanto spingeva la nube nera verso Osimo Stazione, direzione mare, e le fiamme si sono estese nel giro di poco proprio per le folate calde. I vetri del primo piano poi sono esplosi quando le fiamme l’hanno raggiunto e i vigili del fuoco sono dovuti uscire dall’edificio ormai pericolante. In arrivo subito i rinforzi da Ancona con l’autoscala e anche da Jesi.

Per miracolo nessuno è rimasto ferito o intossicato ma sul posto per precauzione sono arrivate tre ambulanze mentre i carabinieri hanno bloccato il traffico lungo il tratto di fronte all’azienda che si trova in una florida zona industriale. Sono state fatte evacuare momentaneamente anche due ditte limitrofe e un’abitazione per il fumo. Paura anche per la presenza all’interno della struttura di bombole del gas con liquidi infiammabili.

Concitati i due soci dell’azienda sul posto: "Siamo distrutti da quanto accaduto. I dipendenti son in salvo per fortuna", si sono lasciati sfuggire. Le indagini da parte del Commissariato di Polizia sono in corso. Il dolo sarebbe escluso. Le cause dell’incendio al momento non sono chiare, qualcuno ha udito uno scoppio esterno, altri dicono che le fiamme sarebbero partite dal reparto verniciatura proprio al piano terra. Le indagini saranno lunghe e delicate, dicono i poliziotti. Il tetto è stato sfondato e tutto il materiale dentro distrutto.

Nei pressi dell’azienda si sono avvertite spesso esplosioni dall’interno dove c’erano i carrelli elevatori alimentati a diesel. Sul posto sono stati chiamati anche i tecnici di Arpam che hanno svolto i rilevamenti sulla nube nera che si era alzata in cielo oscurandolo. Nel pomeriggio l’agenzia ha informato che le acque superficiali sarebbero tutte collettate bene. Controllati depuratore e scolmatori in loco, nessun problema è stato evidenziato dopo aver effettuato il campionamento monte e valle.

Si corre ai ripari ora: saranno installate subito cabine di monitoraggio nella zona industriale di via dell’Artigianato, della zona di via Monsignor Oscar Romero e al Molinaccio per il campionamento di diossina e altre eventuali sostanze nell’aria. Sono rimasti fino a sera in loco i pompieri di Osimo per spegnere i focolai e scongiurarne l’insorgenza di altri. Gli automobilisti di passaggio già da ieri mattina sono rimasti impauriti da quella nube, temendo brutte conseguenze.