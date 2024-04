Incendio, due famiglie evacuate. Il rogo sarebbe partito dal camino

Un incendio, divampato dal camino di un’abitazione di via Verdi, ha costretto i vigili del fuoco ad un intenso lavoro per spegnere il rogo che mercoledì, dopo le 21,30, ha interessato due appartamenti: uno al piano terra e uno al primo piano.

L’odore acre di fumo si è avvertito in gran parte del quartiere Vivere Verde, dove molti residenti si sono riversati in strada per vedere cosa fosse accaduto.

Sono due le famiglie che sono state evacuate dai Vigili del Fuoco, allertati dai proprietari dell’abitazione, hanno impiegato ore per spegnere il rogo. Madre e figlia e una coppia sono state ospitate da amici.

La casa, per pochi metri, non era stata interessata dall’alluvione che il 15 settembre 2023 ha raggiunto anche parte del quartiere Vivere Verde.

La famiglia residente nell’abitazione divorata dall’incendio ha perso tutto, le travi del soffitto hanno ceduto e fino ad uscire dal tetto rendendosi visibili anche a distanza.

Per rientrare in casa bisognerà attendere che il fumo si dissolva: al momento non sarebbero stati rilevati danni strutturali. Sul posto è stato necessario anche l’intervento della polizia locale che ha transennato la parte interessata allontanando, per motivi di sicurezza, i curiosi. Le fiamme si sono allargate in brevissimo tempo, divorando le parti in legno che si trovavano nella casa.

Le famiglie sono state raggiunte da numerosi messaggi di solidarietà da parte di amici e conoscenti, che gli hanno offerto aiuti e anche ospitalità. Non è la prima volta che un incendio si innesca di sera, in un’abitazione a poca distanza dal centro storico: era accaduto anche nel rione porto dove a causa dell’appartamento divorato dalle fiamme erano state evacuate 47 persone, tutte residenti nello stabile interessato dal rogo.