Incendio ex Tubimar, via libera alla rimozione dei rifiuti speciali

Area ex Tubimar, ulteriore sblocco tecnico della situazione dopo il devastante incendio del settembre 2020 e i tempi lunghi per le indagini e le analisi peritali. Subito il via libera al cantiere per il nuovo punto doganale per le merci, ma soprattutto, nel 2024, via libera alla rimozione dei rifiuti speciali provocati dal rogo: un intervento delicato e costoso che sarà sulle spalle dei concessionari. Con un provvedimento ad hoc l’Autorità portuale di Ancona ha affidato i lavori di un tratto dei capannoni dell’area portuale dove verrà realizzato il nuovo posto di controllo frontaliero. Una struttura più efficiente e al passo coi tempi. Dopo le varie procedure tecniche e burocratiche l’appalto è stato aggiudicato a una ditta di Roma che, in pratica, andrà a lavorare sulla parte di capannone solo marginalmente interessata dalle fiamme che la sera del 15 settembre 2020 ridusse in cenere un terzo dell’intera area industriale. Per capirci, entrando all’ex Tubimar la parte di capannone che si trova sulla destra. Per realizzare il posto di controllo frontaliero verranno separate le aree intatte da quelle distrutte dal fuoco attraverso la demolizione di una parte che si trova esattamente nel mezzo, in modo da isolare le due aree. Si tratta dell’ennesimo passo in avanti per recuperare, pezzo dopo pezzo, la piena funzionalità di un’area strategica messa a rischio dal misterioso episodio incendiario le cui cause reali non sono mai state accertate. A proposito del rogo, la fine delle perizie di parte ha consentito di liberare l’area distrutta sotto il profilo legale e adesso si potrà procedere alla rimozione dei rifiuti speciali e poi alla demolizione della struttura del capannone rimasta in piedi. Sarà l’Autorità portuale a farsi carico dell’intervento, a partire dalla perizia, ma i costi della bonifica saranno suddivisi tra tutti i concessionari del capannone prima dell’incendio di tre anni fa. Si tratta di rifiuti speciali, materiale combusto che è rimasto a lungo inerte e che dovrà essere maneggiato con cura, di conseguenza un’opera anche abbastanza onerosa che, una volta terminata, consentirà di passare oltre. Entro il 2025 la demolizione dell’area incendiata dovrebbe essere conclusa, salvo ritardi in corso d’opera, con la possibilità poi di progettare il futuro. Con la pochezza di spazi che lo scalo dorico offre, un’area industriale come quella risulta assolutamente strategica.