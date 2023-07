Incendio in Azienda Agraria Trionfi Honorati a Jesi, Vigili del Fuoco in Azione

Va a fuoco rotoimballatrice dell’azienda agraria Trionfi Honorati. I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì in via Piandelmedico dove era scattato l’allarme a causa dell’incendio che ha coinvolto una rotoimballatrice. Nel frattempo nonostante Antonio Trionfi Honorati sia accorso con l’estintore e abba domato le fiamme, queste si sono estese al campo di stoppie, dove il mezzo stava lavorando, per circa 600 metri quadrati. Un danno importante per l’azienda già colpita, lo scorso mese, da una circoscritta bomba d’acqua che aveva allagato anche la stalla delle bufale e danneggiato le coltivazioni. Giovedì la squadra dei vigili del fuoco in via Piandelmedico è intervenuta con un’autobotte e due mezzi 4×4 e ha spento in poco tempo l’incendio mettendo poi in sicurezza l’area. Fortunatamente nessun ferito o intossicato. "Purtroppo il mezzo è da buttare – commenta Antonio Trionfi Honorati – nell’ultimo periodo non sono mancati gli eventi negativi, a partire dall’incendio alla stalla nel 2014. Guardiamo però il bicchiere mezzo pieno: l’incendio grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco è rimasto circoscritto".