Incendio in Calabria. Attentato contro il Pelikan: "Ma noi non ci fermiamo"

Esplora i fondali marini per catturare tonnellate di rifiuti che finiscono in acqua, spesso in maniera del tutto illecita. Proprio questo potrebbe aver infastidito qualche male intenzionato che nella notte tra ieri e martedì ha appiccato il fuoco ad una delle imbarcazioni del gruppo Garbage, azienda anconetana, impegnate in Calabria per un progetto che mira alla salute delle coste italiane e dell’ambiente marino. Un attentato incendiario a uno degli otto Pelikan System, impiegato sul litorale di Amantea, attraccato al porto di Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza. A darne notizia ieri è stato il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che proprio su quella imbarcazione era salito a bordo lo scorso 23 agosto per dare atto della raccolta di rifiuti che stava producendo i suoi frutti con oltre 10mila tonnellate di materiale abbandonato in mare. "Alcuni farabutti hanno provato ad incendiare uno degli otto battelli pulisci mare, nel porto di Campora – ha detto Occhiuto – con i quali la Regione Calabria sta portando avanti uno dei progetti più innovativi in Italia per la salute delle coste e dell’ambiente marino. L’impiego di queste speciali imbarcazioni che sono in grado di compiere oltre 9.500 miglia nautiche ha permesso di raggiungere importanti risultati con circa 2mila chilogrammi di rifiuti raccolti ogni estate tra plastica, legno e schiume dannose". Occhiuto ha definito il gesto "vigliacco e intimidatorio, contro la blue economy ma la Regione non arretrerà neanche di un millimetro nel contrasto a qualsiasi forma di criminalità che produce gravi danni al nostro ambiente".

Era passata la mezzanotte quando le fiamme sono divampate. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il mezzo si incendiasse del tutto. Ora è sotto sequestro e la magistratura calabrese ha avviato una indagine. Ad Ancona sono squillati i cellulari sia dell’amministratore delegato del Gruppo Garbage, Paolo Baldoni, che quello del responsabile marketing e comunicazione Gabriele Costantini. "Non credo sia rivolto a noi – ha commentato Baldoni – ma alla Regione Calabria. Con questi mezzi siamo in grado di fare accertamenti e anche segnalazioni se c’è qualcosa che non va e spesso la nostra attività è servita anche a questo. Sono tre anni che operiamo in Calabria, domenica il servizio si concludeva per questa stagione. Dobbiamo ancora quantificare i danni, intanto abbiamo fatto denuncia. E’ un tentativo di sabotaggio che non fermerà la nostra rotta".