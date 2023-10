Incendio in un casa, denunciato un uomo: era entrato dalla convivente per dare fuoco

C’è stata tanta paura due settimane fa in via Oberdan a Filottrano, in pieno centro storico, dopo la mezzanotte. Di fronte al palazzo ex Orland, in una palazzina composta da alcuni appartamenti, si era sviluppato un incendio. La casa era vuota. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che si erano propagate velocemente. Nel corso della giornata era giunto sul posto un nucleo speciale Nbcr per affinare le ricerche e valutare la presenza nell’appartamento di liquidi acceleranti per favorire la propagazione delle fiamme. L’incendio sarebbe stato doloso. In queste ore i carabinieri hanno formalizzato la denuncia nei confronti dei un filottranese accusato di aver appiccato le fiamme. Sarebbe entrato nella casa della convivente e non trovandola avrebbe dato fuoco al letto. Da lì il propagarsi delle fiamme. i danni subiti dall’appartamento in questione sono ingenti, così come a quello soprastante. Il solaio è danneggiato e quindi non risulta abitabile.