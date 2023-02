Incendio nel palazzo, spunta l’ombra del dolo

Incendio in via di Vittorio, spunta l’ombra del dolo. L’intero condominio di 5 piani e 14 appartamenti era stato evacuato per motivi di sicurezza. Dopo 23 giorni sono 14 le famiglie che devono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Il rogo era divampato da una stanza dell’appartamento dove viveva Anna Maria Casci Ceccacci, 76enne senigalliese deceduta a seguito delle esalazioni di monossido di carbonio. La donna, che era assistita da una badante per problemi di deambulazione, nel momento in cui sono divampate le fiamme si trovava sola in casa. Il fuoco sarebbe partito da una stanza, ma il fumo avrebbe presto invaso tutto l’appartamento non lasciando scampo all’anziana che, all’arrivo dei soccorsi era però ancora viva. La donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Quello che sembrava un incendio accidentale, potrebbe essere invece doloso: al momento però non ci sarebbero indagati.

Sul posto per i rilievi erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Senigallia che stanno indagando sull’accaduto. Oltre all’appartamento della donna, altri due erano risultati inagibili, mentre tutto il condominio, evacuato inizialmente precauzionalmente, era rimasto danneggiato a causa del fumo. Quel pomeriggio una colonna di fumo densa era infatti visibile anche a chilometri di distanza. Al vaglio le relazioni dei vigili del fuoco su cui c’è stretto riserbo, altrettanto per le indagini. Ascoltate anche le testimonianze dei residenti che, improvvisamente si sono trovati a dover lasciare la propria abitazione, senza poter rientrare, nonostante siano passati più di venti giorni. Un’intera palazzina diventata fantasma dopo il rogo che l’ha resa inagibile a causa del fumo che avrebbe investito e danneggiato non solo le parti comuni e i due appartamenti a contatto con quello da cui è divampato il rogo, ma anche gli altri.

I vigili del fuoco aveva dichiarato la momentanea inagibilità degli altri 11 appartamenti per condizioni ‘igienico-sanitarie’ non idonee. Numerosi i disagi che hanno dovuto subire le famiglie che, a ventiquattr’ore dall’incendio, avevano dovuto fare i conti anche con la scampata esondazione del Misa. Un anno prima a fare i conti con l’incendio divampato nell’appartamento di uno stabile del Rione Porto erano stati i residenti nel condominio che avevano dovuto lasciare precauzionalmente le abitazioni, ma l’allontanamento forzato era durato solo poche ore.