Incendio nella cucina della Msc Lirica. Cinquecento evacuati sulle scialuppe: "Simulazione show per la sicurezza"

Sono circa le 15 quando scatta l’allarme a bordo della Msc Lirica, nave da crociera ormeggiata nel porto di Ancona. Partono i messaggi registrati in diverse lingue. Ma niente paura: è solo una simulazione. Una di quelle che la nave battente bandiera panamense – come quasi tutte le navi Msc – è abituata a effettuare ogni settimana, in qualunque porto del mondo si trovi. Stavolta l’esercitazione coinvolge la Capitaneria di porto di Ancona, e dunque anche mezzi e personale della Guardia costiera. Una motovedetta affianca la nave da crociera mentre vengono calate le scialuppe di salvataggio che raccolgono il personale che abbandona la nave. L’operazione richiede tempo. Tutti i partecipanti alla simulazione devono prima indossare il giubbetto di salvataggio arancione e poi scendere lungo le scale per imbarcarsi sulle scialuppe. Oltre al giubbetto, indossano differenti casacche bianche, con scritte come "rescue team", e quasi tutti portano cappellini colorati. Alla fine, con le tre scialuppe utilizzate che trasportano a turno oltre cento persone, vengono sbarcati circa 500 membri dell’equipaggio. Nel frattempo i milletrecento ingegneri ospitati all’interno della Msc Lirica per il congresso nazionale dell’Ordine degli ingegneri sono già scesi dalla nave, approfittando della giornata di sole per godersi una passeggiata per le vie di Ancona. A bordo restano circa 250 persone dell’equipaggio, quelle coinvolte nelle operazioni essenziali. Gli ospiti, infatti, dovranno anche cenare all’interno della Msc Lirica. Il resto del personale per circa due ore e mezzo viene coinvolto dalla simulazione, trasportato a terra dalle scialuppe e poi ordinatamente reimbarcato a fine operazione.

"Abbiamo simulato un incendio grave nella nostra nave, nelle cucine principali – racconta il comandante della Msc Lirica, Marco Franza –. Le nostre squadre antincendio, guidate dal nostro ufficiale alla sicurezza sono intervenute, senza riuscire a domare l’incendio. Così è stata presa la decisione di abbandonare la nave con le nostre scialuppe e le motovedette della Capitaneria di porto ci hanno aiutato per effettuare un’evacuazione in tutta sicurezza e con ottimi risultati. Sono molto orgoglioso del mio equipaggio e di come ha affrontato quest’emergenza simulata".

"Sono attività che queste navi sono obbligate a fare con sistematicità – ha aggiunto l’ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo delle Marche –. Questa è stata un’occasione un po’ straordinaria, perché essendo la nave in porto ha permesso di coinvolgere il nostro personale che ha potuto partecipare e sorvegliare questo tipo di attività addestrativa su cui noi abbiamo compiti di vigilanza. Quasi cinquecento le persone coinvolte: più si fa addestramento più ci si forma per gestire le emergenze". Msc Lirica ha così concluso le crociere della stagione estiva, dopo aver effettuato 27 scali nel capoluogo.

Giuseppe Poli