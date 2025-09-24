Incendio nella raffineria: si rischia nuovo processo

Rischia di finire di nuovo a processo per reati ambientali la Raffineria Api di Falconara. Questa volta le accuse sono relative all’incendio che si sviluppò nel sito del petrolchimico il 24 febbraio del 2022. Attorno all’ora di pranzo si era sviluppata una grosse nube nera di fumo sopra la raffineria, visibile a distanza di chilometri e che preoccupò molto la popolazione, non solo a Falconara. Nell’impianto del cracking termico (il reparto 1850 Thermal Cracking) erano divampate le fiamme che le squadre interne dell’Api e i vigili del fuco avevano domato in tempi abbastanza brevi. Per quel rogo la Procura di Ancona ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio di otto indagati e della società stessa, chiamata in causa come responsabile amministrativo. Tra le persone fisiche che rischiano il processo ci sono l’amministratore delegato Giancarlo Cogliati, quello dello stabilimento all’epoca dei fatti, Pierfilippo Amurri e il responsabile del reparto operazioni Giovanni Bartolini.

Le accuse, a vario titolo per gli otto indagati e la società, sono incendio colposo, getto pericoloso di cose, inquinamento ambientale, gestione dei rifiuti non autorizzata e, solo per Cogliati anche il falso ideologico. L’inchiesta, coordinata dalla pm Irene Bilotta, aveva portato la Procura a disporre anche una perizia sull’impianto interessato dall’incendio il cui esito aveva attribuito le responsabilità delle fiamme esplose per una valvola difettosa, dovuta sempre secondo l’accusa ad una scarsa manutenzione.

L’incendio, aveva sempre ritenuto la Procura, avrebbe determinato una contaminazione delle acque e del suolo. Ieri mattina si è tenuto l’udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini dove hanno presentato le richieste di costituirsi parte civile l’associazione ambientalista Onda Verde con l’avocato Francesca Petruzzo, sei cittadini di Falconara con l’avvocato Monia Mancini e anche il Comune di Falconara con l’avvocato Francesco De Minicis.

L’udienza è stata rinviata al 20 gennaio per valutare l’ammissibilità delle parti civili presentate. Sul rischio di un nuovo processo l’Api ha commentato che la società "non è solita rilasciare commenti nel corso del processo meno che mai in una fase ancora preliminare ma è certa di poter dimostrare la correttezza del proprio operato e ribadisce la propria volontà nel proseguire una collaborazione fattiva con tutti gli enti coinvolti mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con la comunità locale".

Marina Verdenelli