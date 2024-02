Incendio nell’area Fincantieri. Distrutti due capannoni del porto

Corto circuito o guasto a una stufetta: un incendio è divampato giovedì sera, poco prima delle 23, all’interno dello stabilimento Fincantieri, nell’area portuale di Ancona. Distrutti due capannoni appartenenti ad altrettante ditte che lavorano in appalto e subappalto per il colosso della cantieristica italiana. Al momento dello scoppio del rogo all’interno del cantiere c’erano pochissime persone, le lavorazioni erano ferme e in effetti non sono stati registrati feriti o intossicati e questa è la notizia migliore. Sono servite alcune ore per domare le fiamme, i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento e di smassamento del materiale bruciato nel corso della notte di ieri. Coinvolte due strutture prefabbricate in lamiera utilizzate da alcune ditte all’interno della principale azienda dello scalo dorico.

Il rogo, che avrebbe interessato un capannone per poi estendersi a un secondo adiacente, ha sprigionato una densa nube di fumo. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Ancona e Osimo e personale da Jesi con un’autobotte per circoscrivere l’incendio ed evitare il coinvolgimento di strutture limitrofe. Nessun intervento invece della squadra del vicino distaccamento porto che però ha altre regole d’ingaggio e si occupa prettamente di interventi in mare.

All’interno delle strutture in metallo (simili a dei grandi container prefabbricati, gli stessi usati in varie tipologie di cantieri) vi sarebbero stati alcuni materiali e attrezzature utilizzati per le lavorazioni all’interno di navi. Quelle strutture possono fungere sia da quartier generale operativo per le ditte, dei veri e propri uffici, ma anche come magazzino di stoccaggio di parte del materiale usato per le lavorazioni.

Sulle cause dell’incendio, a parte le ipotesi tecniche, gli inquirenti stanno lavorando, ma al momento sembrerebbe esclusa la pista del dolo. Del fatto è stata informata anche la prefettura, mentre l’altra sera sul posto è subito intervenuta la polizia per accertare appunto le cause dell’incendio e compiere tutti i rilievi del caso.