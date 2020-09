Ancona, 16 settembre 2020 - Nessuna ipotesi è esclusa per le cause del vasto rogo divampato ieri notte al porto di Ancona. La densa colonna di fumo nero non si arresta ancora, è sicuramente l'incendio più devastante della storia della città. Il rogo ha distrutto l'ex Tubimar, un'area di circa 60mila metri quadri stretta tra l'ex Fiera della Pesca e la zona industriale Zipa. I vigili del fuoco, pur dichiarando il rogo "sotto controllo", sono ancora al lavoro per metteren in sicurezza la zona: sono più di venti le squadre provenienti da tutte le Marche impegnate nelle operazioni.

Leggi anche Nube nera, attesa per gli esami di Arpam sull'aria - Scuole chiuse anche domani? A breve la decisione del sindaco

I danni sono incalcolabili. L'area interessata dalle fiamme è un mega capannone che l'autorità portuale di Ancona ha dato in concessione alle principali aziende che operano all'interno dello scalo. La ministra Paola De Micheli ha contattato la sindaca Valeria Mancinelli e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, per un primo confronto sulla situazione. La sindaca ha preso parte alla riunione del Coc (Comitato operativo comunale). "Siamo in attesa dei risultati sugli esami dell'aria".

Di sessantamila metri quadri, ne sono andati distrutti oltre quarantamila. Nei capannoni c'era materiale di ogni tipo: da yacht in costruzione, a pezzi per le navi in via di realizzazione alla Fincantieri e nei vicini cantieri Ferretti e Isa. Ma c'era anche un deposito di bombole di acetilene: ancora questa mattina si stanno susseguendo esplosioni, di portata minore, comunque, rispetto a quelle ben più deflagranti della nottata che hanno gettato nel panico migliaia di anconetani che udivano distintamente i botti da qualsiasi angolo del capoluogo marchigiano.

C'era anche una pompa di benzina. Il fuoco non è stato ancora domato, anche se i vigili del fuoco e il questore di Ancona, Giancarlo Pallini, garantiscono che la situazione sembra sia sotto controllo. I vigili del fuoco sono alle prese con container pieni di materiale plastico e sanitario (guanti in lattice, siringhe) che stanno dando parecchi problemi, sviluppando molto fumo. Un capitolo fondamentale è occupato dalla questione ambientale, ovvero le possibili conseguenze inquinanti della nube sprigionatasi a seguito dell'incendio.

Dai primi rilevamenti dell'Arpam, questa notte i valori delle polveri sottili superavano abbondantemente quota cento milligrammi, quando la media abituale è di 3 o 4. E' stato proprio questo dato a spingere il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, a chiudere in via precauzionale le scuole e i parchi pubblici, raccomandando di limitare al massimo gli spostamenti e tenere quanto più possibile le finestre chiuse. L'esito degli accertamenti sul grado di tossicità è demandato al un laboratorio mobile che è arrivato ad Ancona da Perugia e che avrà il compito di analizzare i campionamenti di amianto e altre possibili sostanze inquinanti sprigionate in atmosfera. I capannoni erano quasi tutti costruiti in mattoni, ferro e vetro. Non dovrebbe esserci una notevole quantità d'amianto. L'incendio è oggetto di un'inchiesta della magistratura di Ancona che ha delegato alle indagini la squadra mobile che sta lavorando da stanotte di concerto con i vigili del fuoco.

Le ipotesi

La natura del rogo, al momento è sconosciuta. Potrebbe essere partito dall'impianto fotovoltaico. Ma si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Il pm Irene Bilotta aprirà un fascicolo per incendio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, nemmeno quella accidentale. Per capire le cause del rogo si attende che le fiamme siano totalmente spente anche nella parte interna della struttura, dove sono rimasti gli ultimi focolai. Solo dopo i vigili del fuoco potranno fare una prima valutazione e capire da dove abbia avuto origine l'incendio e perché. Indaga la Squadra Mobile. Sul posto la scorsa notte anche Volanti, i carabinieri e la Guardia di finanza, oltre alla polizia locale. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento, impossibile dire con certezza se si sia trattato di un fatto accidentale o se ci sia altro dietro. Il lavoro investigativo è soltanto agli inizi, la corsa per proteggere le fasce più deboli della popolazione da possibili conseguenze disastrose, invece, da stanotte non si è mai fermata.

Mancinelli: "Emergenza sotto controllo, attendiamo i risultati"

"L'incendio in sé è sotto controllo. I Vigili del fuoco sono riusciti a contenerlo e ad evitare che si propagasse anche ad edifici, impianti, aziende ad altre attività vicine e dunque, a questo momento, l'unico impianto coinvolto è quello appunto del centro di stoccaggio merci, dove si è sviluppato l'incendio stesso. L'altra notizia certa è una buona notizia: non ci sono morti né ci sono feriti". Lo dice la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, alla riunione del Coc (Comitato operativo comunale) per fare il punto sull'incendio.



L'incendio è stato domato ma la colonna di fumo, visibile da tutta la città, continua ancora a fuoriuscire dall'aera portuale. "Riguardo alla fuoriuscita ovviamente molto copiosa di fumo che è continuata per diverse ore, e in parte continua anche adesso, a questo momento non abbiamo indicazioni circa la possibile o presunta tossicità della nube - continua Mancinelli -. Non abbiamo notizie e accertamenti compiuti e completi o indicazioni certe da parte di Arpam, Asur e Vigili del fuoco, cioè di tutte le agenzie che per compito di istituto si occupano di questo aspetto".

Per adesso l'amministrazione comunale, su indicazione delle varie autorità in particolare dell'Asur, ha adottato la decisione di chiudere scuole, parchi e impianti sportivi. "Abbiamo adottato alcune misure cautelative nella prima mattinata ovvero quelle già comunicate come sospensione dell'attività scolastica, delle attività all'aperto nei parchi e nelle strutture sportive all'aperto - continua Mancinelli -. È consigliato alle persone con particolari fragilità, anziani con patologie, bambini piccoli, di rimanere a casa, salvo esigenze improcrastinabili. Misure più precise e soprattutto più coerenti con la diagnosi che dovrà essere fatta le prenderemo non appena Asur, Arpam, Vigili del fuoco avranno una valutazione più precisa". L'appello della prima cittadina dorica è di evitare "la confusione oltre alla circolazione di notizie non attendibili".

Alla riunione del Coc partecipa anche il sottosegretario al ministero dei Trasporti, Roberto Traversi, ed è attesa nel primo pomeriggio la ministra, Paola De Micheli, che tra l'altro aveva già un incontro programmato in Regione.

Sospese attività al pubblico

Oltre alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il Comune ha disposto la sospensione in data odierna di tutte le attività al pubblico (Pinacoteca Ancona, Mostra Letizia Battaglia Ancona, La Mole Ancona e Biblioteca Comunale Ancona) in attesa dei risultati e delle indicazioni delle autorità sanitarie.