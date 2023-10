Fumo e paura, incendio al pronto soccorso di Torrette: ad appiccare il fuoco un paziente ubriaco in attesa

Ancona, 3 ottobre 2023 – Un incendio è scoppiato poco fa al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe divampato nell'area del triage dove in quel momento erano a lavoro gli operatori. Le sale del pronto soccorso erano piene di persone in attesa di essere visitate. Le fiamme sarebbero stato innescate da una paziente in abuso etilico che avrebbe dato fuoco a un lenzuolo con un accendino.

Il personale è subito intervenuto con gli estintori. Nonostante il fumo che si era già propagato nelle stanze, non ci sono stati altri problemi. L'intervento dei vigili del fuoco non è stato necessario. L'episodio ha comunque suscitato apprensione nelle persone in attesa di essere visitate. Alcune sono state trasferite all'ospedale di Jesi per precauzione.