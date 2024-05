Ancona, spaventoso incendio sulla Variante: traffico in tilt

Ancona, 17 maggio 2024 - Una nube di fumo nero, densa, altissima e visibile anche a chilometri di distanza, si è alzata in cielo ad Ancona verso le 11 di stamattina quando, lungo la Variante alla Strada Statale 16, un mezzo pesante che trasportava auto è andato a fuoco.

Incendio Torrette

L'incendio si è sviluppato all'altezza della biforcazione che conduce verso il quartiere di Torrette e l'ospedale regionale (a destra) e la zona Baraccola (a sinistra). Illeso il conducente che stava viaggiando da nord a sud e, provvidenzialmente, è riuscito ad accostare il camion in tempo utile sulla corsia d'emergenza, quando ha iniziato a notare che qualcosa non andava. E in effetti, secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate dal motore per poi avvolgere, e distruggere, la motrice e anche le vetture trasportate dalla grande bisarca.

Traffico in tilt

Completamente paralizzata la viabilità. La Variante, in orario di punta, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Chi proviene da Ancona, zona Baraccola, è costretto ad uscire allo svincolo per Torrette-Ospedale regionale. Sorte differente, invece, per chi da Torrette vuol raggiungere la Variante e viene dirottato invece a sinistra verso la Baraccola. Difficoltà anche per chi arriva da Falconara ed è diretto ad Ancona, tanto che molti stanno facendo inversione per poi dirigersi sulla Statale Adriatica, dove l'afflusso di veicoli sarebbe notevole in questi minuti. Aspetto non secondario, il rogo si è verificato proprio a ridosso dell'area di cantiere, dove sono in corso gli imponenti lavori di raddoppio della Variante stessa, dunque una difficoltà in più per le persone che si trovavano lì a lavorare.

Sul posto, dopo le chiamate di soccorso, sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale preposto a gestire la situazione della circolazione. Naturalmente sono consigliati percorsi alternativi, fintanto non saranno terminate definitivamente le operazioni di bonifica. L'incendio, tuttavia, parrebbe sotto controllo.