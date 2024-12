Incendio in appartamento ad Ancona, palazzina evacuata

Ancona, 27 dicembre 2024 - Paura oggi ad Ancona per un incendio è divampato nel pomeriggio, verso le 16.30, in un'abitazione al terzo piano di una palazzina in via Fuà: non si registrano persone ferite ma l'edificio è stato temporaneamente evacuato durante le operazioni di spegnimento delle fiamme forse partite dalla cucina.

L'incendio è stato poi domato dai pompieri intervenuti con più squadre e mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con l'automedica, la Croce Gialla e Volanti della Questura.