Incentivi al commercio: incontri con esperti

Esperti in materia finanziaria e previdenziale e amministratori comunali si mettono al servizio dei commercianti di domani. Il Comune sta organizzando un ciclo di incontri pubblici gratuiti, rivolti in particolare a quanti sono interessati ad aprire nuove attività economiche nel territorio di Falconara, magari come sbocco professionale dopo aver perso il lavoro. Ci sono infatti agevolazioni fiscali e incentivi previdenziali che l’amministrazione comunale intende illustrare a tutte le persone che stanno valutando nuove opportunità e che potrebbero essere una spinta in più a investire.

Gli incontri toccheranno anche altri temi: oltre a consulenti del lavoro e commercialisti interverranno anche social media manager, per illustrare le tecniche più efficaci nel promuovere la propria attività tramite i social network. A questi servizi si aggiunge il contributo a fondo perduto che il Comune di Falconara intende riproporre per chi apre un esercizio commerciale o un’attività artigianale, dopo quelli concessi negli scorsi anni. Nell’ultimo bando erano stati previsti contributi di 1.500 euro per chi apriva nei centri storici e di mille per le aperture in altre zone della città, erogati in base a una graduatoria.

La tendenza delle nuove aperture sembra molto positiva. Solo dall’inizio del 2025 sono state 15 le attività aperte a Falconara, tra subentri e nuove imprese, di cui la metà commerciali e distribuite in diverse zone della città. "Mi ha fatto molto piacere inaugurare negli ultimi mesi tante attività – il commento del sindaco Stefania Signorini – che hanno coinvolto soprattutto giovani e donne. È un segnale molto positivo, perché dimostra che ci sono persone pronte a mettersi in gioco e che credono nella nostra città". E a ruota l’assessore al Commercio Ilenia Orologio: "L’amministrazione, con questa serie di iniziative, vuole aiutare tutti i nuovi imprenditori ad aprire un negozio commerciale o artigianale a Falconara".