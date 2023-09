Inchiesta Saline a Senigallia: assolti Tesei e Gregorini della Uisp

Inchiesta Saline, si chiude il processo anche per gli ex vertici della Uisp. Assolti "perché il fatto non sussiste" Massimo Tesei, responsabile organizzativo del comitato territoriale di Senigallia, e Giorgio Gregorini, ex presidente territoriale comitato Uisp. Anche loro erano finiti nel procedimento del rinnovo del bando di gestione che aveva alzato un polverone giudiziario coinvolgendo l’ex sindaco Maurizio Mangialardi e altri membri della sua ex giunta. La sentenza è arrivata ieri al tribunale di Ancona, al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi. Erano accusati di truffa aggravata per aver inviato "un rendiconto mendace dell’attività della piscina, difforme dal bilancio effettivo, inducendo in errore i funzionari comunali sui reali utili ottenuti omettendo così di versare le somme dovute all’amministrazione comunale". La pm Valeria Cigliola aveva chiesto per i membri Uisp, difesi dagli avvocati Roberto Brunelli e Cinzia Fenici, due anni di condanna. A febbraio scorso erano già usciti dal processo, dove erano accusati di abuso d’ufficio, Mangialardi, l’ex vicesindaco Maurizio Memè e Simonetta Bucari, ex assessore alla Cultura.