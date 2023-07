Inchiesta 'Spese Pazze' in Regione, 13 anni per una 'furbizia' maldestra

Andrea

La magistratura fa semplicemente il suo dovere. Giusto e doveroso indagare, anche se non viene giustificata la spesa per un pacchetto di caramelle. Se non l’avesse fatto, si sarebbe gridato allo scandalo in senso opposto. Quindi, sgombrato il campo, cosa resta veramente dell’inchiesta "Spese pazze" in Regione? Le Marche non sono state un unicum in questo senso. Inchieste analoghe sono state istruite anche in altre regioni d’Italia. Ma difficilmente si è arrivati a qualcosa di clamoroso. Probabilmente l’eco di Tangentopoli non è stata così vasta come qualcuno avrebbe immaginato. L’epoca di Di Pietro che veniva osannato dalla folla per aver decapitato un sistema politico forse già decotto, ormai è farina per documentari, ricostruzioni storiche e cinematografiche. La realtà è che da Tangentopoli ad oggi è trascorso tanto tempo e anche l’atteggiamento di chi si affaccia alla politica è profondamente cambiato. Sicuramente Tangentopoli ha insegnato e ha gettato le basi per un cambiamento. Ma l’eccezione che conferma regola si trova sempre, non c’è lezione del passato o nuova legge che tenga. Senza dubbio non è giusto utilizzare soldi pubblici per acquistare oggetti o benefits che nulla hanno a che vedere con l’attività politica. E non è neppure corretto attribuire ad essi improbabili giustificativi di spesa. Ma stando a quello che è emerso nel corso degli anni dall’inchiesta marchigiana, non si parla di milioni di euro spariti nelle tasche di qualcuno o in conti cifrati nei paradisi fiscali. E’ stato probabilmente un modus operandi discutibile. Una questione più di opportunità. Una sorta di "furbizia" maldestra e anche un po’ goffa in alcune circostanze. Certo, il peculato non guarda a quanto è stato eventualmente sottratto. Ma impiegare tredici anni per appurare che acquistare un libro o una sigaretta elettronica o giustificare i soldi per una convention non fossero legati alla mera attività politica, sembra francamente troppo.