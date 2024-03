Inchiesta sulle centrali biogas. Mazzette per le autorizzazioni, scagionato dopo dieci anni

Sospetta corruzione per le autorizzazioni degli impianti biogas ad Osimo, la Cassazione chiude una vicenda decennale che aveva visto coinvolto l’imprenditore Guido Leopardi Dittajuti. L’inchiesta, denominata "Green profit", era stata condotta dalla Procura dorica nel 2013 su presunti permessi facili per attivare gli impianti green nelle Marche e aveva visto arrivare nella stanza di un funzionario anche un orologio Mont Blanc del valore di 9mila euro, con un biglietto di ringraziamento. Giovedì la Suprema Corte, nonostante per l’unico reato residuo contestato all’imputato fosse stata dichiarata la prescrizione in Appello (a luglio dello scorso anno), ha annullato la sentenza senza rinvio "perché il fatto non sussiste", ponendo fine in via definitiva alla questione e revocando le statuizioni civili emesse in primo grado e confermate in appello a favore di Regione e Unione Consumatori, vale a dire la decisione che aveva riconosciuto alle parti civili un risarcimento. Chi ha avuto dei soldi di risarcimento dovrà ora restituirli. A darne notizia è l’avvocato Riccardo Leonardi, della difesa Dittajuti, che ha fatto ricorso in Cassazione dopo che la Corte di Appello non era entrata nel merito del reato ipotizzato al suo assistito limitandosi solo a dichiararlo prescritto (la corruzione impropria).

"Pur non essendo disponibile la motivazione, che sarà depositata tra alcune settimane – osserva l’avvocato Leonardi – va rilevato come l’assoluzione nel merito, allorquando il reato è già prescritto, è possibile solo dove sia evidente l’innocenza dell’imputato". Con l’annullamento della sentenza, senza rinvio ad altri tribunali (significa che non c’è da fare un altro processo), viene dunque scagionato l’imprenditore Guido Leopardi Dittajuti. Una innocenza piena.

L’indagine aveva preso il via con alcune perquisizioni arrivando ad un sequestro preventivo di beni per il Leopardi, sino alla concorrenza di oltre 4 milioni di euro quale profitto del reato di corruzione. Stando alla tesi accusatoria Leopardi, in concorso con altri, aveva corrotto pubblici funzionari regionali per ottenere, attraverso leggi regionali incostituzionali da loro promulgate, le autorizzazioni per realizzare le centrali biogas della Covalm e della Green Farm. Tutto falso.