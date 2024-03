Inchiodati dai video prima del colpo in ditta

Completamente ubriaco e con la patente già ritirata per guida in stato di ebbrezza si mette al volante e finisce contro il cancello di un’abitazione privata: denuncia e maxisanzione (più i danni da risarcire) per un 57enne straniero. E’ stata una settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi. Il bilancio è di 5 denunciati 3 segnalati per detenzione di stupefacenti per uso personale. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato il 57enne che domenica notte, scendendo via San Marcello è finito contro il cancello di un’abitazione privata. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi a seguito delle lievi lesioni riportate. Gli accertamenti ematici, ieri hanno consentito di stabilire che aveva abusato di alcolici, con un tasso alcolemico superiore ai 2 g/l, oltre 4 volte il consentito. Lo stesso è stato denunciato, quindi, per guida sotto l’influenza dell’alcol. E non solo: a suo carico è stata contestata, anche, una violazione amministrativa poiché guidava nonostante lo scorso mese di gennaio gli fosse stata ritirata la patente poiché alla guida proprio in stato di ebbrezza. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno denunciato tre persone, poco più che 20enni, per tentato furto aggravato. Era la notte del 28 febbraio quando i tre erano stati notati mentre scavalcavano la recinzione attorno a capannone di una ditta di servizi logistici a Monsano. Fermati i tre non sembravano avere nulla di sospetto. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere. I tre in effetti erano giunti sul posto con un piede di porco ed avevano forzato una porta secondaria. Poi, disturbati, si erano allontanati di corsa sbarazzandosi, prima di essere controllati, dell’arnese e dei guanti che indossavano. Sempre i carabinieri del Radiomobile, hanno denunciato un 21enne per detenzione illecita di droga e segnalato alla Prefettura di Ancona un 20enne per detenzione. Giovedì notte, il primo, controllato lungo via Roma, alla guida di un’auto è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e di 130 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di spaccio. In casa del 21enne i militari hanno trovato un bilancino di precisione. Il 20enne invece, anche questo controllato a Jesi dai militari, è stato trovato con 4,36 grammi di hashish, detenuti per uso personale. I carabinieri della stazione di Morro d’Alba hanno poi segnalato alla Prefettura due 32enni, trovati con di 2,32 e di 0,44 grammi di hashish.

Sara Ferreri