Inciampa nella buca: si rompe il malleolo

Inciampa su una buca e si frattura il malleolo. E’ accaduto sabato attorno alle 12 in via Gramsci e la signora inizialmente si è fatta accompagnare a casa sperando non fosse nulla di troppo grave. Ma poi vedendo che la caviglia era piuttosto gonfia si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani dove le è stata diagnosticata la frattura.

"Sono stata dimessa dopo l’applicazione di una gessatura leggera che mi hanno fatto in ospedale per il distacco parcellare dell’apice del malleolo peroneale" spiega la signore. In quel tratto iniziale di via Gramsci, dalle scalette che scendono da via Cavour fino all’inizio del cavalcavia l’asfalto è piuttosto deteriorato tantochè il presidente del Comitato Erbarella San Pietro Martire Jhonny Pigliapoco aveva segnalato e chiesto all’amministrazione di intervenire. Un mese e mezzo fa è stata depositata anche una petizione che evidenziava i rischi per i pedoni e per i mezzi a due ruote in transito. Tra le foto a corredo della petizione anche la stessa buca dove sabato mattina è inciampata la signora che sta valutando se chiedere un eventuale risarcimento danni al Comune.