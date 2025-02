Inciampa su un tombino, frattura per una 80enne

Sarebbe inciampata su un tombino, verosimilmente malmesso, nei pressi di piazza D’Armi, nella zona del quartiere del Piano San Lazzaro, prima di cadere rovinosamente a terra e riportare una sospetta frattura ad una gamba. Una brutta disavventura, ieri mattina intorno alle 10.30, per una 80enne del capoluogo che è finita all’ospedale regionale di Ancona-Torrette.

La signora si trovava all’altezza del semaforo di via Colombo, non distante dall’area del Mercato quando, sembra a causa di un tombino che sarebbe stato fuori posto (e ovvero rialzato rispetto all’asfalto), avrebbe perso l’equilibrio per poi franare al suolo. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente e, sul posto, è arrivata a sirene spiegate l’ambulanza della Croce Gialla, in modo da prendersi cura dell’anziana.

La donna, infatti, è stata prima medicata sul posto e, successivamente, è stata trasferita al pronto soccorso del nosocomio anconetano, dov’è arrivata con codice di media gravità. Secondo le prime ricostruzioni, complice quella caduta avrebbe riportato una sospetta frattura ad un arto inferiore. Circostanza per la quale è stato necessario il ricovero.