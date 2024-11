Incidente a bordo, il traghetto inverte la rotta

Era partito dal porto di Ancona alle 16.30, il traghetto AF MIA diretto al porto di Durazzo. Alle 17.52 il traghetto, in navigazione ad ormai 20 miglia dal porto, allertava la sala operativa della Guardia Costiera di Ancona riferendo che una passeggera di nazionalità cosovara (S.V. di 43 anni) si era infortunata a seguito di una caduta accidentale scivolando lungo il ponte passeggeri. Invertita la rotta della nave, veniva pertanto immediatamente attivato il protocollo per l’assistenza medica tramite il Centro internazionale radio-medico che coadiuvava le operazioni di assistenza prestate dal personale di bordo alla malcapitata e poi veniva disposto l’invio della motovedetta SAR CP 310.

L’infortunata veniva stabilizzata per presunta frattura scomposta ad una mano. Una volta giunta sottobordo, la motovedetta provvedeva alle delicate operazioni di trasbordo della passeggera infortunata e al successivo trasferimento al porto di Ancona dove giungeva alle 19.50. Ad attendarla in banchina il personale del 118, cui veniva affidata l’infortunata dall’equipaggio della Guardia Costiera e portata al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso.