Incidente a Filottrano, 58enne ferito gravemente in uno scontro tra Fiat 500 e Panda 750

Brutto incidente ieri attorno alle 10 a Filottrano, in contrada San Lorenzo. Una Fiat 500, a bordo della quale c’era un 58enne di San Severino che stava andando a Filottrano per controllare il suo campo, si è scontrata con una Panda 750. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio della Polizia municipale. La 500 si è capottata. Dapprima si è precipitata sul luogo dell’incidente la squadra dei vigili del fuoco di Osimo per estrarre l’uomo rimasto incastrato. L’équipe medica dell’eliambulanza ha provveduto a stabilizzare il maceratese per poi effettuare il trasporto al nosocomio regionale con un codice rosso: è stato operato a un braccio. La donna è stata portata a Torrette in ambulanza per accertamenti.