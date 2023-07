Incidente a Jesi, gravissimo il centauro finito contro un furgone

Resta in gravissime condizioni il centauro 43enne finito contro un furgone, venerdì poco dopo le 17, in via Fermi. L’uomo, residente ad Ancona, è sedato in Terapia Intensiva all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono estremamente gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Resta ricoverato ma in condizioni mentre gravi l’amico 38enne che era seduto dietro di lui nella Vespa Piaggio che procedeva verso via del Verziere. Lui, dopo l’impatto con il furgone è volato di oltre tre metri sull’asfalto, ha riportato la frattura di un arto e diverse lesioni ma non è in pericolo di vita. Uno scontro frontale tra il furgone che proveniva da via Verziere, condotto da un uomo di Filottrano con accanto suo nipote, entrambi illesi e la vecchia Vespa Piaggio che arrivava dal senso di marcia opposto con i due giovani che hanno avuto la peggio dal terribile impatto. La Vespa era nella parte terminale della curva quando è rovinata a terra incastrando la gamba del conducente nel portapacchi dello stesso motociclo. Al vaglio della polizia locale le cause del terribile schianto.