Incidente a Osimo, donna ribaltata con la sua Panda Cross

Un tratto di via Ancona a Osimo, davanti al Centro edile, è rimasto paralizzato dal traffico ieri all’ora di punta, verso mezzogiorno. Una donna al volante di una Panda Cross, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi e finendo nel fossato adiacente la carreggiata. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. La signora, del posto, è rimasta sempre cosciente e non ha riportato gravi conseguenze.

E’ stata portata al pronto soccorso dell’ospedale locale per accertamenti. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e per regolare la viabilità in tilt in quel tratto ad alta percorrenza.