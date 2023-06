Incidente a Torrette, un'auto travolge un monopattino, ferito un 26enne

Un’auto si ferma per far passare un pedone ma l’altra invece prosegue e travolge un monopattino. E’ successo mercoledì sera, in via Giordano Bruno. Ad avere la peggio è stato il conducente del monopattino, un 26enne che stava tornando a casa. La vettura lo ha preso in pieno e il giovane ha fatto un volo di diversi metri per finire poi a terra sull’asfalto. L’automobilista a bordo dell’auto si è fermato e ha prestato i primi soccorsi chiamando il 112, il numero unico di emergenza. Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. Il 26enne era ferito ma cosciente. Nessun urto c’è stato invece per il pedone che stava attraversando la strada.

I sanitari hanno prestato assistenza al 26enne che ha riportato un trauma toracico ed una lesione ad una spalla per il forte impatto sull’asfalto. E’ stato portato in codice rosso, per dinamica, al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ma non era in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20. Sul posto sono stati fatti poi i rilievi di legge.