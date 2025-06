Incidente oggi in A14, auto si ribalta: morto il conducente di 31 anni

Senigallia (Ancona), 2 giugno 2025 - Incidente in A14: auto si ribalta, morto il conducente di 31 anni. La tragedia è avvenuta alle 5 nel tratto marchigiano in direzione nord, all'altezza di Senigallia, pochi chilometri prima del casello. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia d'emergenza contro il guardrail, poi si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale sezione di Fano. L'autovettura, una Lancia Y, procedeva verso nord ed era quasi arrivata a Senigallia, al km 201, quando si è ribaltata. I motivi all'origine dello schianto e secondo l'esatta dinamica sono in fase di accertamento; nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli e non c'è stata alcuna interruzione del traffico autostradale.