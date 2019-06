Ancona, 14 giugno 2019 - Sulla A14 Bologna-Taranto, poco prima delle 18,30, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Ancona Sud e Loreto, in direzione Pescara, all`altezza del km 242, a causa di un incidente che ha visto coinvolte due autovetture in prossimità dello scambio di carreggiata attivo per il cantiere posizionato nel tratto successivo. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, e il personale della Direzione del Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.



Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda e 2 km di coda all`uscita obbligatoria di Ancona Sud in direzione Pescara; 1 km di coda tra Loreto e Ancona

Sud in direzione Ancona.



Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Ancona sono diretti verso Pescara, uscita obbligatoria ad Ancona Sud, proseguire lungo la viabilità ordinaria SS 16 Adriatica e rientrare a Loreto; uscita consigliata Ancona Nord proseguire lungo la viabilità ordinaria SS16 Adriatica e rientrare a Loreto.

