Incidente all’incrocio: 40enne senza patente

Aveva la patente revocata da tempo il quarantenne jesino che, mercoledì mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale - fortunatamente senza feriti - all’incrocio tra viale del Lavoro e via San Giuseppe. E dal momento che già lo scorso anno era stato "pizzicato" alla guida di un veicolo pur non avendone possibilità perché già sprovvisto del documento di guida, la polizia locale lo ha denunciato per reiterazione della violazione. La sua automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca. L’incidente si è verificato alle 8.30 e anche per il particolare traffico presente in zona a quell’ora, è prontamente intervenuta la pattuglia della polizia locale. Riscontrata la mancata patente del quarantenne jesino, gli agenti hanno impiegato poco tempo per interrogare il database e verificare che all’uomo il documento di guida era stato revocato diverso tempo fa e che, nonostante ne fosse sprovvisto, aveva continuato a circolare tanto da essere già stato fermato e sanzionato lo scorso anno.

Essendo dunque in presenza di una reiterazione della violazione, l’uomo è stato denunciato. Un fenomeno quello degli automobilisti alla guida senza patente che non sembra voler tramontare nonostante i controlli da parte di polizia locale e forze dell’ordine. La guardia resta alta e con i quattro nuovi agenti che entreranno in servizio nei prossimi mesi al comando di polizia locale i controlli potranno essere intensificati, anche attraverso il targasystem che rileva automaticamente le auto sprovviste di assicurazione e revisione regolare.

Stanno per arrivare inoltre le telecamere di ultima generazione contro furbetti dei rifiuti per fermare il fenomeno altrettanto diffuso dell’abbandono degli ingombranti e di una raccolta differenziata non effettuata in maniera regolare. "Stiamo predisponendo – ha dichiarato il primo cittadino – l’acquisto di macchinari per la videosorveglianza relativa all’ambito rifiuti. Ci sono delle criticità che necessitano di controllo e anche di repressione".

"Non si tratta di fototrappole comuni – ha spiegato il comandante Lupidi – bensì di strumentazioni di ultimissima generazione che evitano di dover analizzare moltissimi fotogrammi selezionando automaticamente solo il momento in cui si verifica il comportamento da sanzionare, nel rigoroso rispetto della privacy".