Incidente Ancona, auto finisce nella scarpata: paura per quattro ragazzi

Ancona, 17 aprile 2023 – Si ribaltano a bordo di un’auto e una ragazza rimane intrappolata all’interno dell’abitacolo. È successo tra sabato e ieri notte, lungo via strada vecchia del Pinocchio. L’incidente ha visto l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, chiamati sul posto per una situazione di imminente pericolo.

L'auto incastrata tra i rovi: ragazza di 20anni salvata dai carabinieri

Dopo il fuori strada della vettura, una Toyota Yaris, attorno alle 2, con quattro giovani a bordo, il motore era rimasto acceso e il veicolo ribaltato sul fianco destro, incastrato tra le sterpaglie che cedevano sempre con il rischio per il mezzo di scivolare nel dirupo sottostante alto circa 20 metri. Dentro era rimasta intrappolata una 20enne anconetana. Sul posto era accorso anche il padre.

I carabinieri hanno rotto il lunotto posteriore e così sono riusciti a prendere la giovane e metterla in sicurezza. È stata affidata alle cure della Croce Gialla che l’ha portata in ospedale. Non era grave ma sotto choc per lo spavento preso.