Auto sfonda il muretto e finisce dritta nel giardino di una casa

Ancona, 18 gennaio 2025 – Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Palombina Nuova per un incidente piuttosto insolito. Un'auto, per cause ancora da chiarire, ha sfondato un muretto di cinta e si è ritrovata all'interno di un giardino privato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, a bordo della vettura non era presente nessuno. Il mezzo avrebbe fatto tutto da solo, complice il freno non tirato bene o difettoso. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a recuperarlo utilizzando un'autogru.

L'auto recuperata dai vigili del fuoco

Le cause che hanno portato all'incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto.