Schianto tra auto e moto a Castelfidardo: 21enne grave portato via in eliambulanza

Castelfidardo (Ancona), 21 maggio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Castelfidardo. In via Torres a Sant'Agostino un’auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute subito sul posto. Nell’impatto il centauro, un 21enne, è stato sbalzato dalla sella rovinando con violenza sull’asfalto.

In un attimo sono arrivati i soccorritori della Croce Gialla di Camerano con l’automedica di Ancona Soccorso partita dal Crass di Ancona. In volo, dalla piazzola di Torrette, si è alzato anche Icaro. Il giovane è stato trattato e medicato sul posto per poi essere trasferito in eliambulanza, grave e in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Non si troverebbe comunque in pericolo di vita. Diversi sono gli incidenti che si sono verificati in quel punto nel corso degli anni.