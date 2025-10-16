Cisterna si ribalta in A14 ad Ancona e perde il carico di mosto: lunghe code e tratto chiuso

L'altra guerra

L'altra guerra
Ancona
CronacaCisterna si ribalta in A14 ad Ancona e perde il carico di mosto: lunghe code e tratto chiuso
16 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
E' accaduto verso le 17.30 al km 218, tra i caselli di Ancona nord e sud. Nel tratto autostradale in questione, il traffico è completamente bloccato

Ancona, 16 ottobre 2025 - Un'autocisterna si è ribaltata mentre transitava sull'A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna, disperdendo il suo carico di mosto d'uva sulla carreggiata. E' accaduto verso le 17.30 al km 218. Nel tratto autostradale in questione, al momento chiuso, il traffico è bloccato e si registrano tre chilometri di coda.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria ad Ancona Sud, la società Autostrade consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 ad Ancona Nord. 

