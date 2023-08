Incidente con furgone a Senigallia: Paura per una donna Ieri sulla provinciale 3601 «Arceviese» uno scontro tra una Lancia Ypsilon e un furgone ha portato una 58enne in ospedale in prognosi riservata. Il 60enne alla guida del furgone è risultato negativo all'alcooltest. La dinamica è in corso di accertamento.