Incidente a Falconara tra un pulmino e 2 auto: feriti 3 adulti e una bimba di 9 mesi

Ancona, 20 agosto 2025 - Incidente a Falconara, coinvolto un pulmino e due auto: feriti 3 adulti e una bimba di 9 mesi, due sono gravi. Lo schianto è avvenuto nella notte, intorno alle 23, sulla Statale 16. Su una delle vetture viaggiava una famiglia: il papà di 36 anni e la figlioletta sono stati ricoverati, il genitore all'ospedale regionale di Torrette di Ancona e la piccola al Salesi per accertamenti, mentre la mamma è rimasta illesa.

Più gravi le condizioni degli altri due feriti, trasportati dai soccorritori in ospedale in codice rosso: un anconetano di 57 anni, che era alla guida del pulmino, e un nordafricano 25enne, che si trovava sull'altra auto. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri ei vigili del fuoco che hanno estratto una persona rimasta bloccata all'interno di un veicolo.