Ancona, 24 dicembre 2019 - Traffico paralizzato lungo la Flaminia, nel tratto tra Torrette e Palombina direzione Nord, all’altezza del ‘Centro ortopedico marchigiano’ a seguito di uno schianto nel quale sono rimaste coinvolte due auto: un Suv e una Opel, avvenuto poco dopo le 14.

Nello scontro, il Suv è finito contro la barriera in cemento che divide la carreggiata dalla linea ferroviaria, rimanendovi sospeso e in bilico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 118, Croce Gialla e polizia locale.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Intorno alle 14.45 è stata aperta una corsia e si procede ora a senso unico alternato.

Due le persone rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave: una bambina trasportata al Salesi per accertamenti e una 40enne portata al nosocomio regionale di Torrette.