Incidente frontale tra auto: un 24enne è grave

Mosano (Ancona), 10 dicembre 2023 – Pauroso frontale tra due automobili la sera dell’Immacolata: feriti gravemente tre giovani, un 24enne lotta per la vita nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale regionale di Torrette. Lo schianto è avvenuto, poco dopo le 21, in via Marche in prossimità del ristorante Piccolo Eden. I sanitari, vigili del fuoco e carabinieri accorsi si sono trovati davanti uno scenario infernale. C‘è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino per estrarre dalle vetture i tre giovani incastrati nell’abitacolo. Scattato l’allarme al numero unico 112 sul posto si son portati immediatamente due automediche, un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e una della Croce Gialla di Falconara. I tre giovani feriti, una ragazza di 20, e due ragazzi di 24 e 34 anni sono tutti stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove, nella notte sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Le condizioni della 20enne e del 34enne non sarebbero tali da far temere per la loro vita, più serie quelle del 24enne che, quando è stato estratto dalle lamiere era semi-cosciente, ma in forte stato di agitazione.

Gli altri due rimasti incastrati nell’abitacolo urlavano per il forte choc. Il 24enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette e sedato: avrebbe riportato diverse fratture e traumi. È stato trasferito in terapia intensiva dove è stato intubato e in queste ore lotta per la vita. Sono in tanti a pregare per lui. I vigili del fuoco dopo aver aiutato a estrarre i feriti hanno poi messo in sicurezza il luogo dell’incidente. Sul posto si è portata subito anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per far defluire il traffico.

Al vaglio le cause dello schianto frontale con una delle sue auto schizzata nel campo. I conducenti sono stati sottoposti a test per verificare se fossero sotto effetto di stupefacenti o di alcol. Non si esclude che tra le cause potrebbe esserci una distrazione al volante. Poco prima, alle 18, un altro schianto, per fortuna con conseguenze meno serie, poco prima della zona industriale di Sant’Apollinare a Monte Roberto, vicino al supermercato Gala. Ferita per fortuna non gravemente, una 25enne alla guida di una Citroen che scendendo da Cupramontana sulla Provinciale è finita contro il guard rail in curva. Sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana, con i sanitari che hanno trasportato la ragazza, ferita ad un braccio, al pronto soccorso di Jesi.

Sara Ferreri