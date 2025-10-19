Brutto incidente frontale tra due auto: tre feriti e strada chiusa per i soccorsi

Polverigi (Ancona), 19 ottobre 2025 – Brutto incidente oggi pomeriggio, attorno alle 17, in via San Giovanni a Polverigi, al confine con Agugliano.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri, due auto, una Kia e una Citroen C4 si sono scontrate frontalmente. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato anche in volo Icaro atterrato nel campo circostante.

Tre in totale i feriti: una donna di circa 50 anni, portata in codice rosso all’ospedale regionale, non in pericolo di vita, e due uomini, uno dei due più grave, che hanno raggiunto sempre Torrette in ambulanza.

C’erano anche due squadre dei vigili del fuoco della centrale di Ancona e del distaccamento di Osimo per coadiuvare i soccorritori del 118 a estrarre la ferita dalle lamiere e per mettere in sicurezza l’area. La strada è stata spesso teatro di incidenti anche molto gravi.