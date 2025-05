Incidente in A14: l’addio a Massimo Cerioni, radiologo e musicista. “Sempre con la sua chitarra”

Ancona, 3 maggio 2025 – Un incidente d’auto, sull’autostrada A14 dopo Pesaro in direzione nord, l’ha strappato improvvisamente all’affetto dei suoi cari. Massimo Cerioni, settantunenne medico radiologo in pensione, molto noto in città anche per la sua passione per la musica e per il blues, è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. E’ stato sbalzato fuori dall’abitacolo e i soccorritori lo hanno trovato senza vita a molti metri dal veicolo cappottato, un Maggiolone Volkswagen cabrio che per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada rovesciandosi. Per Massimo Cerioni, che era da solo a bordo dell’auto, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Negli ambienti musicali era molto conosciuto e apprezzato. La band che aveva fondato e di cui era il leader e chitarrista si chiamava Against The Grain e portava in giro non solo per le Marche la musica di Rory Gallagher, indimenticato chitarrista irlandese blues rock.

Con i suoi compagni di viaggio un paio d’anni fa aveva partecipato anche al festival Blues a Balues di Bologna, e non era raro trovarlo nei locali anconetani e della zona che propongono musica dal vivo. La sua passione per il blues l’aveva portato a essere anche presidente dell’associazione Adriatic Blues Connection che qualche anno fa si proponeva di mantenere viva la memoria del blues da tramandare tramite serate organizzate in diversi locali. Con i suoi amici e colleghi medici suonava spesso la musica dei Beatles. Massimo Cerioni era una persona squisita, sempre cordiale e sorridente, con un grande cuore, nei confronti di tutti, non soltanto quando saliva sul palco con la sua Stratocaster o con un’altra delle sue numerose chitarre: “Per me Massimo negli anni era diventato uno di famiglia – racconta Tiziana Rosati –, tutte le mattine portavo in giro Timmy, il suo cane, che stava con me tutto il giorno. E poi la sera lo riportavo da lui, in via Asiago. Era sempre disponibile quando qualcuno aveva bisogno, un caro amico, per me come per tutti quelli che lo conoscevano. Era una persona molto apprezzata. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, per tutti i suoi amici come per le sue due figlie”.

“Ci incontravamo spesso, in passato, quando facevamo parte dell’associazione Adriatic Blues Connection, insieme organizzavamo concerti – ricorda Maurizio Matteini –. Un’amicizia nata per la comune passione per la musica, per il blues, per la chitarra. Ci siamo conosciuti nell’ambiente musicale anconetano e s’è subito instaurato un bel rapporto. Ci piaceva parlare di musica, di progetti. Ultimamente ci si vedeva un po’ di meno, ma abitando vicino e frequentando le stesse strade, ci si incontrava comunque e si finiva sempre per parlare di progetti musicali. Quando comprava una nuova chitarra mi chiamava per raccontarmelo e per descrivermela e ne parlavamo a lungo, la musica era un legame che ci teneva sempre uniti. Una grande perdita. Era una persona solare, sempre pronta alla battuta, ad aiutarti in qualsiasi occasione. Aveva una particolare sensibilità, una grande empatia, era sempre disponibile con le persone, sempre pronto ad aiutare tutti, anche in virtù del suo passato di medico. Era molto sensibile e esprimeva questa sensibilità nella musica, si sentiva che suonava con il cuore”. Oggi si terrà l’autopsia, ancora da fissare la data del funerale.