Ancona, 1 luglio 2021 - Con la moto è finito contro il guardrail mentre stava imboccando la rampa per il casello di Ancona Nord. L’incidente mortale, nel quale è rimasto coinvolto un centauro di 73 anni originario di Legnago, in provincia di Verona, è avvenuto poco prima di mezzogiorno.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Falconara insieme all’elisoccorso del 118. Il personale sanitario ha rianimato l’uomo che è però deceduto poco dopo a causa del violento impatto.

Per ricostruire la dinamica dello schianto, sul luogo è intervenuta la Polizia Stradale di Fano ed il suo comandante.

Il centauro stava uscendo dall’A14 per poi raggiungere il porto di Ancona dove si sarebbe dovuto imbarcare su un traghetto diretto in Grecia, probabilmente per trascorrere un periodo di vacanze.

Il casello di Ancona Nord è stato chiuso per permettere i soccorsi e la ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato al casello di Ancona Sud. E’ stata registrata oltre un chilometro di coda.