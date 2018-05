Chiaravalle (Ancona), 1 maggio 2018 - Accusa un malore mentre guida per tornare a casa dal lavoro, riesce in tempo ad accostare e spegnere l’automobile, forse per chiamare i soccorsi, ma si accascia sul volante: era troppo tardi. Inutili i soccorsi e i disperati tentativi di far ripartire il cuore dell’automobilista 62 anni di Senigallia.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, alle 14.30 circa, nella frazione Grancetta di Chiaravalle. La vittima è Sergio Zambelli residente a Senigallia, ma titolare di un’azienda a Camerata Picena da cui faceva ritorno: il salumificio la Corte Marchigiana, conosciuto anche come l’ex salumificio Massi. Una volta accusato il malore l’uomo è riuscito a bloccare la vettura, accostando un po’ a destra. Fatto che ha evitato un tamponamento o un incidente ma non gli ha salvato la vita. Accorsi i vigili del fuoco del vicino distaccamento dell’aeroporto di Falconara, hanno riscontrato come la vettura fosse chiusa a chiave, probabilmente per via di un dispositivo elettronico automatico. Così i pompieri, in quei momenti concitati non hanno potuto far altro che rompere un finestrino posteriore per accedere all’abitacolo e tentare di salvare la vita all’imprenditore senigalliese.

Il 62enne non era cosciente, abbandonato completamente sul sedile cosi i vigili del fuoco del distaccamento di Falconara lo hanno estratto dall’abitacolo e hanno praticato il massaggio cardiaco per tentare di salvarlo, in attesa dell’arrivo del medico del 118. Ben 20 minuti di rianimazione continuata poi dal medico che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo per arresto cardiaco. Sul posto, ieri pomeriggio, anche i carabinieri della stazione di Chiaravalle. Durante le fasi del soccorso la circolazione in quel tratto è rimasta bloccata. Sul posto la polizia locale di Chiaravalle per deviare il traffico ed evitare ingorghi.