Filottrano (Ancona), 1 giugno 2019 - Tragico schianto stamattina verso le 10 a Filottrano, alla rotatoria tra le vie dell’Industria e Vittorio Veneto. Una Fiat Panda è finita fuoristrada con due persone all’interno.

A perdere la vita l’uomo seduto sul lato passeggero, 85 anni, trasportato con Icaro all’ospedale di Torrette. Per lui non c’è stato niente da fare, è deceduto all’ospedale. Allo stesso nosocomio è arrivata anche la moglie, 82 anni, al volante della Fiat.

Entrambi risiedono a Filottrano, non troppo distante dal luogo dell’incidente. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento osimano hanno messo in sicurezza la vettura e il box contatori dell'energia elettrica contro cui è finita la macchina, planatogli addosso dopo aver preso il cordolo di cemento a bordo strada. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che stanno indagando per risalire alla causa della perdita di controllo della macchina.