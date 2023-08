Incidente frontale, morto un uomo di Recanati

Ancona, 6 agosto 2023 – Sangue sulle strade: un uomo di 65 anni residente a Recanati è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale che collega Loreto a Porto Recanati: una Fiat Multipla, condotta dal 65enne, si è scontrata frontalmente con un'auto Hyundai a bordo della quale viaggiavano cinque persone.

Per il 65enne recanatese i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sono risultati vani.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

In ospedale ad Ancona sono trasportati due giovani che hanno riportato gravi lesioni ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco di Osimo.