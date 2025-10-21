Con l’auto finisce in una scarpata: morto Luca Franceschini, ferita la moglie

Senigallia (Ancona), 21 ottobre 2025 – È Luca Franceschini, 62enne di Senigallia (Ancona) la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la E45, in provincia di Terni, tra lo svincolo del raccordo Terni-Orte e quello di Gabelletta San Gemini Sud, in direzione Perugia.

L’uomo, insieme alla moglie S. P. ricoverata all’ospedale di Terni, viaggiava a bordo della sua Alfa Romeo Stelvio quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale umbra, ha urtato il guard-rail e poi è finito nella scarpata.

La donna, sotto choc, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari. Luca Franceschini è morto sul colpo. L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità.

La coppia è molto conosciuta sulla spiaggia di velluto.