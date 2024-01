Incidente tra due moto: quattro feriti in ospedale

Monsano (Ancona), 14 gennaio 2024 – Tanta paura stamattina a Monsano per un incidente che si è verificato all’incrocio tra via Marche e via Breccia e che poteva essere letale. Tutto è accaduto all’altezza dell’ex Mercatone quando due moto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate. Sui due mezzi c’erano altrettante coppie. A seguito dell’impatto tutti e quattro i feriti, due uomini e due donne, sono volati sull’asfalto.

Subito è scattato l’allarme al 112 e così sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Verde di Jesi e anche i vigili del fuoco. Dopo le cure di primo intervento è scattata la richiesta di intervento dell’eliambulanza che si è alzata in volo da Torrette ed è atterrata a poca distanza dall’incidente.

Tutti i feriti, una volta medicati, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Il quadro clinico più grave è quello di una ragazza che, a seguito dello schianto, ha riportato alcuni traumi al volto.

Dopo essere stata tratta dal personale dell’eliambulanza, è stata trasportata a Torrette dove è stata trasferita nell’emergenza. Al momento nessuno dei feriti è in pericolo di vita.