Incidente ad Ancona, auto contro moto: grave un 44enne

Ancona, 23 giugno 2024 - Auto contro moto, grave un motociclista. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 ad Ancona, su viale della Vittoria. Un'automobile avrebbe mancato una precedenza travolgendo un centauro. La moto è andata distrutta. Le condizioni del 44enne sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo stava percorrendo percorreva il viale in direzione del monumento ai Caduti. Alla guida della vettura c'era un 54enne che proveniva da una traversa. Lo schianto è avvenuto all'incrocio con via Corridoni. Il motociclista è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla e dall'automedica del 118. È stato trasportato al pronto soccorso con un codice rosso. È entrato in sala emergenza ma non corre pericolo di vita. Sul posto per i rilievi la polizia locale.