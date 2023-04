Incidente, motociclista in ospedale

Incidente ieri poco dopo le 16 in via Raffaello Sanzio, all’altezza di villa Torlonia. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto per i rilievi. A causa dell’urto, il centauro è finito a terra e la sua moto è scivolata qualche metro più avanti e si è poi fermata al bordo della strada.

Gli agenti hanno ascoltato anche alcuni testimoni che stavano percorrendo quel tratto di statale al momento dell’incidente. Oltre ai vigili, sono arrivati anche i sanitari che, dopo i primi accertamenti effettuati in loco, hanno optato per il trasferimento del centauro all’ospedale di Senigallia dov’è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul tratto di strada interessato dall’incidente si è proseguito a senso alterno per circa un’ora: il traffico è stato regolato da un agente della polizia municipale. In direzione sud si sono formate lunghe code anche a causa del semaforo t-red che regola l’intersezione tra via Sanzio e via Cilea e dista pochi metri dall’incidente. Dopo i rilievi la moto è stata spostata sul lato della strada in attesa di essere portata via in quanto non marciante. Diversi anche i danni riportati dall’auto.