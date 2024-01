Incidente a Offagna, schianto al Vallone: sei feriti

Offagna (Ancona), 19 gennaio 2024 – Schianto al Vallone di Offagna. Sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a Offagna sulla provinciale.

Coinvolte due auto ed un furgone. All'ospedale padre e figlioletto, fortunatamente in condizioni non gravi. Altri 4 feriti medicati sul posto.

La dinamica dell'incidente è in corso di chiarimento. Pare si sia trattato di un frontale tra il furgone e una macchina e poi il tamponamento da parte del secondo veicolo. A giocare un brutto scherzo sarebbe stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia.

La squadra dei pompieri di Osimo è intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. La viabilità è in corso di ripristino.